Portugal x Croácia: qual seleção é mais provável de ganhar o jogo da Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Portugal e Croácia, apontando favoritismo da seleção portuguesa no jogo desta quinta-feira, 2 de julho, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.

Em termos gerais, Portugal aparece com 55,7% de chance de vitória contra 21,3% da Croácia, enquanto o empate tem 23,0% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória portuguesa por 1 a 0, com 10,9% de probabilidade.

Em seguida aparecem empate por 1 a 1 com 10,8%, vitória portuguesa por 2 a 0 com 9,8%, vitória portuguesa por 2 a 1 com 9,7% e vitória croata por 0 a 1 com 6,2%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.