Quem é Roman Safiullin, adversário de João Fonseca na terceira rodada de Wimbledon

João Fonseca terá pela frente um novo desafio em Wimbledon. O brasileiro enfrentará o russo Roman Safiullin, atual número 132 do ranking da ATP, que chega à terceira rodada após uma campanha iniciada no qualifying e vitórias sobre adversários de destaque.

A trajetória de Safiullin no torneio começou antes da chave principal. O tenista precisou disputar três partidas no qualifying para garantir vaga na competição. Já na fase principal, venceu o compatriota Andrey Rublev, então integrante do top 15 do mundo, e depois eliminou o holandês Botic van de Zandschulp em um confronto de cinco sets.

João Fonseca: tenista brasileiro enfrentará Roman Safiullin em Wimbledon. (Julien de Rosa/AFP)

Aos 28 anos, o russo tenta recuperar espaço no circuito após temporadas marcadas por lesões e busca repetir a melhor campanha da carreira em Wimbledon.

Natural de Podolsk, na Rússia, Safiullin ganhou projeção ainda nas categorias de base. Em 2015, conquistou o título juvenil do Aberto da Austrália, resultado que o colocou entre os principais nomes da geração do tênis russo. A sequência da carreira no circuito profissional, porém, sofreu impacto por problemas físicos, que retardaram sua evolução no ranking mundial.

Melhor momento veio em 2023

A temporada de 2023 marcou o principal período da carreira de Safiullin. Naquele ano, o russo alcançou as quartas de final de Wimbledon, seu melhor desempenho em torneios de Grand Slam, e chegou à 39ª posição do ranking da ATP, a mais alta desde que iniciou a carreira profissional.

Nesta edição do torneio londrino, o tenista voltou a chamar atenção mesmo sem vaga direta na chave principal. Depois de avançar pelo qualifying, derrotou Rublev em quatro sets na estreia e, na segunda rodada, superou Van de Zandschulp por 6/0, 4/6, 6/3, 3/6 e 7/6 (7-5), após 3h50 de partida.

O confronto contra João Fonseca será o primeiro entre os dois jogadores no circuito profissional. A partida pela terceira rodada está prevista para sexta-feira, 3, com horário ainda a ser confirmado pela organização de Wimbledon.

Fonseca assegurou a classificação ao vencer Jesper de Jong por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4. O brasileiro controlou o primeiro set, reagiu à tentativa de recuperação do adversário na segunda parcial e confirmou a vitória ao administrar o equilíbrio do terceiro set.

Quem avançar no duelo disputará as oitavas de final de Wimbledon. Para João Fonseca, a classificação representará a primeira presença nessa fase de um Grand Slam. Safiullin, por sua vez, tenta igualar a campanha de 2023, quando alcançou as quartas de final do torneio.

Quando será o próximo jogo de João Fonseca em Wimbledon?

O brasileiro volta à quadra na sexta-feira, 3, em horário ainda a ser confirmado. Na terceira rodada, João Fonseca enfrentará o vencedor da partida entre o russo Roman Safiullin e o holandês Botic van de Zandschulp.

Cabeça de chave número 24 do torneio, o brasileiro também segue no mesmo lado da chave de Novak Djokovic. Caso ambos avancem até as quartas de final, o confronto colocará João diante do sérvio, maior vencedor de títulos de Grand Slam na história, com 24 conquistas.