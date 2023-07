Faltam poucos dias para o jogo de abertura da Copa do Mundo Feminina 2023 e os torcedores estão ansiosos para assistir as partidas do Mundial. A competição, que esse ano será na Austrália e Nova Zelândia, acontece entre 20 de julho a 20 de agosto.

A partida de abertura será entre Nova Zelândia e Noruega, às 04h no horário de Brasília. No mesmo dia, às 07h, Austrália encara a Irlanda. Mais tarde, às 23h30, a Nigéria mede forças com o Canadá.

A seleção estreia no dia 24 de julho, segunda-feira, contra o Panamá em Adelaide, na Austrália.

Quando começa a Copa do Mundo Feminina 2023?

A Copa feminina começa no dia 20 de julho, com a partida de abertura será entre Nova Zelândia e Noruega.

Veja os grupos da Copa do Mundo feminina

Grupo A

Nova Zelândia

Noruega

Filipinas

Suíça

Grupo B

Austrália

Irlanda

Nigéria

Canadá

Grupo C

Espanha

Croácia

Zâmbia

Japão

Grupo D

Inglaterra

Dinamarca

República Popular da China

Haiti

Grupo E

Estados Unidos

Vietnã

Países Baixos

Portugal

Grupo F

França

Brasil

Jamaica

Panamá

Grupo G

Suécia

África do Sul

Itália

Argentina

Grupo H