Portugal x Eslováquia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Eurocopa

Portugal e Eslováquia se enfrentam nesta sexta-feira, 13, às 15h45, no estádio do Dragão, em Portugal. A partida é válida pela 7ª rodada do Eliminatórias Uefa Euro.

A seleção portuguesa encara a Eslováquia mirando manter o 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. A equipe está na primeira colocação do Grupo J com 18 pontos e vem de vitória com goleada diante do Luxemburgo.

Já a Eslováquia, vice-líder, busca diminuir a distância entre para Portugal. A equipe está com 13 pontos e vem de vitória contra o Liechtenstein.

No último confronto da equipe, a seleção portuguesa levou a melhor e venceu por 1 a 0.

Escalação de Portugal contra a Eslováquia

Diego Costa, Semedo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Dalot; Bruno Fernandes, Danilo Pereira e Bernardo Silva; Rafael Leão, Diogo Jota e Gonçalo Ramos (Cristiano Ronaldo)

Escalação da Eslováquia contra o Portugal

Dubravka; Tomic, Gyromber, Skirinar e Hancko; Lobotka, Duda e Benes; Mak, Haraslin e Bozenik

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo de Portugal hoje pelas Eliminatórias Eurocopa 2024?

O jogo desta sexta, às 15h45, entre Portugal e Eslováquia terá transmissão exclusiva no SporTV

Como assistir online Portugal x Eslováquia hoje?

Você pode assistir a partida online pelo SporTV através do Globoplay

Qual é o próximo jogo do Portugal ?