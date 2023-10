Holanda x França: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Eurocopa

Holanda e França se enfrentam nesta sexta-feira, 13, às 15h45, no estádio do Johan Cruijff Arena, na Holanda. A partida é válida pela 6ª rodada do Eliminatórias Uefa Euro.

No confronto entre líderes do grupo, Holanda e França se enfrentam no principal jogo da rodada. A seleção francesa busca vencer para manter a liderança e seis vitórias em seis jogos, já a Holanda, segunda colocada, busca diminuir a distância.

Escalação da Holanda contra o França

Verbruggen; De Vrij, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, Veerman, Blind; Simons, Weghorst, Malen

Escalação de França contra a Holanda

Maignan; Pavard, Konate, Lucas Hernandez, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Holanda x França hoje pelas Eliminatórias Eurocopa 2024?

O jogo desta sexta, às 15h45, entre Holanda e França terá transmissão exclusiva no ESPN e Star+

Como assistir online Holanda x França hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+

Qual é o próximo jogo da Holanda ?

16/10 - Grécia x Holanda - Eliminatórias Euro 2024

Qual é o próximo jogo da França ?