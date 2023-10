Palmeiras x Santos: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras e Santos se enfrentam neste domingo, 8, às 16h, na Arena Barueri, em São Paulo. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão.

Após ser desclassificado para o Boca Juniors no meio de semana, o Palmeiras agora vai em busca do título do Brasileirão. A equipe, que era vice-líder na rodada passada, foi ultrapassada pelo Bragantino e ficou na terceira colocação.

Já o Santos teve um respiro na competição, após vencer o Vasco na última rodada. O Peixe saiu da zona do rebaixamento e atualmente ocupa a 15ª colocação, dois pontos da zona.

No último confronto, válido pelo primeiro turno, as equipes empataram em 0 a 0.

Escalação do Palmeiras contra o Santos

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke (Luís Guilherme ou Endrick), Artur e Rony

Escalação do Santos contra o Palmeiras

João Paulo, Joaquim, João Basso e Messias; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Nonato (Dodi ou Camacho) e Kevyson; Morelos (Julio Furch ou Maxi Silvera) e Marcos Leonardo

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Santos hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Palmeiras x Santos terá transmissão exclusiva na TV Globo e Premiere.

Como assistir online Palmeiras x Santos hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay

Qual é o próximo jogo do Palmeiras ?

19/10 - Palmeiras x Atlético MG - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Santos ?