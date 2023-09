Santos e WTorre assinam contrato para construção de nova Vila Belmiro

Santos e a empresa WTorre assinaram um acordo para a construção de um novo estádio da Vila Belmiro. A informação foi confirmada pelo clube nesta quarta-feira, 27.

De acordo com o portal ge.com, a empresa e clube assinaram um contrato "MoU" (memorando de entendimento), onde há o acordo do novo projeto entre as partes. O acordo prevê a venda de alguns assentos do estádio com objetivo de captação de recursos para construção. Após a venda de determinado número, o projeto poderá ser iniciado.

🏟️ Imagens atualizadas do Projeto da Nova Vila Belmiro, que acaba de ser assinado e oficializado no Estádio Urbano Caldeira, entre Santos FC e WTorre. pic.twitter.com/QDLfGTEHAF — Santos FC (@SantosFC) September 27, 2023

Projeto da nova Vila Belmiro

A nova Vila Belmiro terá capacidade para 30.108 pessoas e será dividida em quatro setores: Arquibancada, Deck Premium, Camarote e Arquibancada Superior. O estádio será construído em um terreno de 71.690,46 m² e além dos setores para torcida, terá também 27 lojas internas e 36 lojas externas e estacionamento para mais de 500 veículos.

Em Outubro do ano passado, o presidente Andres Rueda havia se reunido com a WTorre para configurar os detalhes do projeto. Na ocasião, o presidente se mostrou otimista no acordo, culminando no acerto total nesta quarta-feira.