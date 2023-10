Fluminense x Botafogo: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo, 8, às 16h, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão.

Vivendo boa fase na temporada e classificado para a final da Libertadores, o Fluminense busca encurtar a distância para os líderes do campeonato. A equipe atualmente está na sexta colocação, com 41 pontos.

Já o Botafogo, líder da competição, busca se reabilitar após sequência ruim de resultados. A equipe não vence a quatro jogos na competição, porém está sete pontos do vice, Bragantino.

Escalação do Fluminense contra o Botafogo

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa); André; Arias, Ganso e Keno; John Kennedy (Alexsander) e Cano.

Escalação do Botafogo contra o Fluminense

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas e Tchê Tchê; Júnior Santos, Eduardo e Victor Sá; Tiquinho Soares

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Fluminense x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h, entre Fluminense e Botafogo terá transmissão exclusiva na TV Globo (RJ) e Premiere.

Como assistir online Fluminense x Botafogo hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay

Qual é o próximo jogo do Fluminense ?

18/10 - Fluminense x Corinthians - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Botafogo ?