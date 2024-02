Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Paulista

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo, 18, às 18h, no Arena Barueri, em São Paulo. A partida é pela nona rodada do Paulistão e terá transmissão da Record TV e Paulistão Play.

No primeiro derby paulista do ano, Palmeiras e Corinthians entram em campo em momentos parecidos. O Verdão busca manter a sequência após vitória contra o Santo André na última rodada. A equipe é líder do Grupo B e apenas atrás do Santos na classificação geral.

Ja o Corinthians vive boa sequência nas mãos de Antonio Oliveira. A equipe, que somava cinco derrotas seguidas a duas rodadas atrás, vem de duas vitórias e busca a terceira consecutiva. O Timão ainda é lanterna do grupo C, com nove pontos.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Corinthians hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo terá transmissão ao vivo no Record TV e Paulistão Play.

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje?

Você pode assistir a partida online através da plataforma exclusiva de streaming do Campeonato Paulista o Paulistão Play.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Gómez, Luan (Aníbal Moreno) e Murilo; Marcos Rocha, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley