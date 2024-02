Jogos de hoje, domingo,18; onde assistir e horários

Final da Supercopa feminina, clássico no Paulistão e Carioca, além das demais competições europeias são destaques do futebol deste sábado.

Na Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians entram em campo pelo Paulistão. O Verdão busca manter a boa fase diante do rival, enquanto o Corinthians busca sua terceira vitória consecutiva.

Ainda pelo Paulista, o já classificado Santos enfrenta o Novorizontino, mirando manter a sequência positiva na competição. A equipe chegou aos 19 pontos, com apenas uma derrota na competição.

No Rio, Botafogo e Vasco se enfrentam pelo Carioca. O Fogão quer a vitória para encostar nos líderes, enquanto o Cruz Maltino, logo abaixo na tabela, espera superar o rival na tabela.

Ao redor do Brasil, Cruzeiro e Internacional jogam pelo Mineiro e Gaúcho, repsectivamente. No Paraná, o clássico entre Coritiba e Athletico PR movimenta o futebol do estado.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Supercopa feminina

10h30 - Corinthians x Cruzeiro - TV Globo e SporTV

Campeonato Paulista

16h - Santos x Novorizontino - CazéTV (Youtube) e Paulistão Play

18h - Palmeiras x Corinthians - Record TV e Paulistão Play

18h - Portuguesa x Guarani - TNT, HBO Max, Cazé TV e Paulistão Play

20h - Água Santa x Inter de Limeira - CazéTV (Youtube) e Paulistão Play

Campeonato Carioca

16h - Botafogo x Vasco da Gama - Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube)

Premier League

11h - Sheffield United x Brighton - Star+

13h30 - Luton x Manchester United - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

10h - Rayo Vallecano x Real Madrid - ESPN e Star+

14h30 - Mallorca x Real Sociedad - Star+

17h - Real Betis x Alavés - ESPN 2 e Star+

Campeonato Gaúcho

20h - Novo Hamburgo-RS x Internacional - Premiere

Campeonato Italiano

08h30 - Lazio x Bologna - ESPN 2 e Star+

11h - Empoli x Fiorentina - Star+

11h - Udinese x Cagliari - Star+

14h - Frosinone x Roma - Star+

16h45 - Monza x Milan - ESPN e Star+

Campeonato Mineiro

18h30 - Democrata x Cruzeiro - Premiere

Campeonato Pernambucano

17h - Retrô FC x Náutico - Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Baiano

16h - Vitória x Bahia - TVE Bahia (TV e Youtube)

Campeonato Paranaense

18h30 - Coritiba x Athletico-PR - NSports, TV Coxa Prime e Rede Furacão

Campeonato Alemão

11h30 - Freiburg x Eintracht Frankfurt - Onefootball (internet)

13h30 - VfL Bochum x Bayern de Munique - Onefootball (internet)

Campeonato Francês

13h05 - Reims x Lens - Star+

16h45 - Brest x Olympique de Marselha - Star+

Campeonato Saudita

11h - Al-Hilal x Al-Raed - Canal GOAT (Youtube)

14h - Al-Ittihad x Al-Riyadh - Canal GOAT (Youtube)

Copa da Liga Argentina

19h15 - River Plate x Banfield - Star+

21h30 - Lanús x Boca Juniors - Star+

Campeonato Português

15h - Benfica x Vizela - ESPN 2 e Star+

17h30 - Braga x SC Farense - Star+

Campeonato Holandês

10h30 - Ajax x N.E.C. Nijmegen - Star+

12h45 - Feyenoord x RKC Waalwijk - Star+

Campeonato Belga

09h30 - Cercle Brugge x Club Brugge - Star+

14h30 - Anderlecht x STVV - Star+

Campeonato Turco

10h - Pendikspor x Trabzonspor - Star+

13h - Ankaragucu x Galatasaray - Star+

Campeonato Escocês

09h - St. Johnstone x Rangers - Star+

Onde assistir Palmeiras x Corinthians pelo Paulistão ?

terá transmissão exclusiva na Record TV e Paulistão Play. O jogo Palmeiras x Corinthians terá transmissão exclusiva na

Em que lugar irá transmitir o jogo do Santos hoje?

O jogo Santos x Novorizontino pelo Paulistão terá transmissão ao vivo na CazéTV (Youtube) e Paulistão Play.

Botafogo x Vasco vai passar em que canal?

O jogo Botafogo x Vasco da Gama pelo Carioca terá transmissão ao vivo na Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube)

Jogo do Real Madrid hoje vai passar na ESPN?

ESPN e Star+. Sim. Rayo Vallecano x Real Madrid será transmitido com exclusivade pelo

Onde assistir o jogo do Manchester United hoje pela Premier League?

Luton x Manchester United será transmitido na ESPN e Star+.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

10h30 - Corinthians x Cruzeiro - Supercopa Feminina

SBT

Nenhum jogo vai passar na SBT neste domingo.

Record

18h - Palmeiras x Corinthians - Paulistão

Band

16h - Botafogo x Vasco da Gama - Campeonato Carioca

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

10h30 - Corinthians x Cruzeiro - Supercopa Feminina

Premiere

18h30 - Democrata x Cruzeiro - Campeonato Mineiro

20h - Novo Hamburgo-RS x Internacional - Campeonato Gaúcho

ESPN

10h - Rayo Vallecano x Real Madrid - Campeonato Espanhol

13h30 - Luton x Manchester United - Premier League

16h45 - Monza x Milan - Campeonato Italiano

ESPN 2

08h30 - Lazio x Bologna - Campeonato Italiano

15h - Benfica x Vizela - Campeonato Português

17h - Real Betis x Alavés - Campeonato Espanhol

Bandsports

16h - Botafogo x Vasco da Gama - Cariocão

TNT

18h - Portuguesa x Guarani - Paulistão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

11h - Sheffield United x Brighton - Premier League

13h30 - Luton x Manchester United - Premier League

10h - Rayo Vallecano x Real Madrid - Campeonato Espanhol

14h30 - Mallorca x Real Sociedad - Campeonato Espanhol

17h - Real Betis x Alavés - Campeonato Espanhol

08h30 - Lazio x Bologna - Campeonato Italiano

11h - Empoli x Fiorentina - Campeonato Italiano

11h - Udinese x Cagliari - Campeonato Italiano

14h - Frosinone x Roma - Campeonato Italiano

16h45 - Monza x Milan - Campeonato Francês

13h05 - Reims x Lens - Campeonato Francês

16h45 - Brest x Olympique de Marselha - Campeonato Francês

19h15 - River Plate x Banfield - Copa da Liga Argentina

21h30 - Lanús x Boca Juniors - Copa da Liga Argentina

15h - Benfica x Vizela - Campeonato Português

17h30 - Braga x SC Farense - Campeonato Português

10h30 - Ajax x N.E.C. Nijmegen - Campeonato Holandês

12h45 - Feyenoord x RKC Waalwijk - Campeonato Holandês

09h30 - Cercle Brugge x Club Brugge - Campeonato Belga

14h30 - Anderlecht x STVV - Campeonato Belga

10h - Pendikspor x Trabzonspor - Campeonato Turco

13h - Ankaragucu x Galatasaray - Campeonato Turco

09h - St. Johnstone x Rangers - Campeonato Escocês

CAZÉ TV (YouTube)

16h - Santos x Novorizontino - Paulistão

20h - Água Santa x Inter de Limeira - CazéTV (Youtube) e Paulistão Play

Paulistão (YouTube)

16h - Santos x Novorizontino - CazéTV (Youtube) e Paulistão Play

18h - Palmeiras x Corinthians - Record TV e Paulistão Play

18h - Portuguesa x Guarani - TNT, HBO Max, Cazé TV e Paulistão Play

20h - Água Santa x Inter de Limeira - CazéTV (Youtube) e Paulistão Play

Canal GOAT (YouTube)

16h - Botafogo x Vasco da Gama - Campeonato Carioca

17h - Retrô FC x Náutico - Campeonato Pernambucano

11h - Al-Hilal x Al-Raed - Campeonato Saudita

14h - Al-Ittihad x Al-Riyadh - Campeonato Saudita

HBO Max

16h - Santos x Novorizontino - CazéTV (Youtube) e Paulistão Play

18h - Palmeiras x Corinthians - Record TV e Paulistão Play

18h - Portuguesa x Guarani - TNT, HBO Max, Cazé TV e Paulistão Play

20h - Água Santa x Inter de Limeira - CazéTV (Youtube) e Paulistão Play

OneFootball