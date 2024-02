Botafogo x Vasco da Gama: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Carioca

Botafogo e Vasco da Gama se enfrentam neste domingo, 18, às 16h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida é pela 9ª rodada do Campeonato e terá transmissão na Band, BandSports e Canal GOAT.

O Botafogo encontra-se apenas um ponto à frente do Vasco na corrida pela liderança da tabela do Campeonato Carioca. As equipes alvinegras observam o Nova Iguaçu, surpresa do torneio, ocupando o terceiro lugar com 15 pontos, enquanto a dupla Fla-Flu assume as posições de líder e vice-líder, respectivamente, ambas com 18 pontos (o Flamengo lidera pelo critério do saldo de gols).

A presença do Nova Iguaçu no G4 intensifica a preocupação tanto do Botafogo quanto do Vasco, aumentando a possibilidade de não se classificarem para as fases finais do Estadual. Neste domingo, ambas as equipes têm como único objetivo a vitória.

Devido à condição de jogar em casa, possuir jogadores de maior destaque e apresentar um desempenho ligeiramente superior ao do Vasco neste início de temporada, a nossa previsão é que o Botafogo sairá vitorioso do Nilton Santos. No entanto, vale ressaltar que essa vitória não será de forma fácil.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Vasco da Gama hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste domingo, às 16h , entre Botafogo e Vasco da Gama terá transmissão ao vivo no Band, BandSports e Canal GOAT.

Provável escalação do Botafogo

Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Newton e Jefferson Savarino; Júnior Santos, Matheus Nascimento e Diego Hernández

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Léo, Robert Rojas e Maicon; Paulo Henrique, Zé Gabriel, Pablo Galdames, Dimitri Payet e Lucas Piton; David e Pablo Vegetti