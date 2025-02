Neymar Jr assume como presidente da FURIA na Kings League Brasil

A FURIA começa 2025 com uma grande novidade e anuncia um reforço de peso para a Kings League Brasil: Neymar Jr. O craque, que acaba de retornar ao futebol brasileiro, agora também assume o cargo de presidente da FURIA na competição, que estreia em março.

"Todo mundo que me acompanha sabe o carinho e a identificação que eu tenho pela FURIA desde o dia zero, sabe como eu tento estar presente de alguma forma. Para mim é uma alegria enorme poder agora participar de maneira mais ativa, mesmo que nos bastidores. É claro que sempre que o calendário permitir quero estar junto. Tenho certeza que com o time que está sendo montado, estaremos sempre muito bem representados em todos os jogos", declarou Neymar Jr.

Neymar Jr. dividirá as responsabilidades como presidente da FURIA na Kings League Brasil ao lado de seu amigo Cris Guedes, começando pela formação da equipe no draft. Durante o torneio, uma das funções do presidente será a aguardada cobrança do "pênalti do presidente", uma das regras inovadoras da competição que atrai a atenção de milhares de fãs ao redor do mundo.

Para Cris Guedes, a chegada de Neymar Jr. como presidente reforça a ambição da FURIA para 2025 e o compromisso da equipe em fazer história na liga.

"Neymar foi o torcedor de honra da FURIA na nossa primeira participação na Kings World Cup, no México (2024). Eu tive a honra de ser um dos presidentes da Seleção Brasileira no título da Kings World Cup Nations, agora em janeiro, e o NJ, como é chamado pelos amigos, dava um jeito de acompanhar e estar cada vez mais por dentro desse universo. Pra mim é um sonho viver este momento ao lado dele, um reforço de peso para nós, para o torneio e para as milhões de pessoas que acompanham a FURIA e a Kings League", afirmou Cris Guedes.

Na Kings League Brasil, a FURIA será presidida por Neymar Jr. e Cris Guedes e contará com um elenco de 13 jogadores. Entre eles, estão três "Wild Cards" já conhecidos do fut7: Lipão, Leleti e Jeffinho, além de 10 atletas selecionados no draft oficial, que acontecerá em 24 de fevereiro, marcando o primeiro grande evento da liga.

O time também terá o reforço de influenciadores como Negrete, Fausto Carvalho (Jorginho) e Sofia Espanha, que atuarão como embaixadores. No comando técnico, Dudu Oliveira será o treinador da equipe e, desde 10 de fevereiro, já analisa a lista oficial do draft junto com Neymar e Cris Guedes.

A Kings League Brasil acontecerá entre março e abril, em São Paulo, reunindo estrelas do esporte, da música, streamers e influenciadores.

A FURIA já teve grande destaque na Kings World Cup Nations, realizada na Itália em janeiro, onde o Brasil sagrou-se campeão. Com participação de Cris Guedes, Lipão, Leleti e Jeffinho, o torneio bateu recordes de audiência, alcançando mais de 100 milhões de espectadores e 1,5 bilhão de impressões. A final entre Brasil e Colômbia, transmitida pela CazéTV, registrou mais de 6 milhões de visualizações no YouTube.