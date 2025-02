Santos x Novorizontino: Neymar joga como titular pela primeira vez desde volta ao clube

O Santos contará com um reforço de peso para a partida contra o Novorizontino neste domingo, 9: Neymar foi escalado como titular pelo técnico Pedro Caixinha e fará sua primeira partida desde o retorno ao clube que o revelou.

O confronto, válido pelo Campeonato Paulista, será disputado no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, com início às 16h. A partida poderá ser acompanhada em tempo real por diversas plataformas esportivas.

O Santos entra em campo com: Gabriel Brazão, Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares.

Atualmente, o Santos ocupa a terceira posição do Grupo B, com 8 pontos, atrás da Portuguesa, que soma 9, e do Guarani, líder do grupo. O time campineiro também joga neste domingo, em um clássico contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli.

Neymar e a missão de recolocar o Santos entre os favoritos

A expectativa sobre o retorno de Neymar ao time titular vai além da partida contra o Novorizontino. O camisa 10 é visto como peça-chave para que o Santos volte a brigar por títulos e garanta uma campanha sólida na temporada.

Com a presença do astro, a equipe comandada por Pedro Caixinha busca melhorar o desempenho e se consolidar na briga por uma vaga na fase eliminatória do Paulistão.