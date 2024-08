Natação hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir nesta sexta-feira, 2 de agosto

Os atletas brasileiros Kayky Mota e a equipe mista do Brasil competem nesta sexta-feira, 2 de agosto, nas provas de natação das Olimpíadas de Paris 2024. As competições começam às 06h, com várias provas ao longo do dia, incluindo finais que podem garantir medalhas. A transmissão ao vivo será pela TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV.

A natação é um dos esportes mais antigos e populares das Olimpíadas, exigindo dos atletas força, velocidade, técnica e resistência. As provas variam em estilo e distância, incluindo o estilo livre, costas, peito, borboleta e medley. Cada competição é uma disputa acirrada pelo menor tempo, com os nadadores buscando superar recordes e conquistar o pódio. A natação olímpica é sempre um destaque, atraindo milhões de espectadores ao redor do mundo.

Que horas começam as provas de natação nas Olimpíadas 2024 hoje, sexta-feira, 2 de agosto?

As competições de natação começam às 06h com Kayky Mota no 100m borboleta, seguido pela equipe mista do Brasil no 200m medley às 06:57. Durante a tarde, a partir das 15:30, acontecem as finais que podem garantir medalhas para o Brasil.

Onde assistir online a natação hoje, sexta-feira, 2 de agosto?

Você pode assistir às competições de natação online pelo Globoplay e CazéTV no YouTube.

Onde assistir ao vivo a natação hoje, sexta-feira, 2 de agosto?

As provas de natação desta sexta-feira serão transmitidas ao vivo pela TV Globo e SporTV.

Quais brasileiros vão competir na natação hoje?

Kayky Mota competirá nas classificatórias do 100m borboleta às 06h. A equipe mista do Brasil participa das classificatórias do 200m medley às 06:57. Além disso, há potencial para medalhas nas finais do 50m livre masculino às 15:30, 200m costas feminino às 15:35 e 4x200m livre masculino às 17:20.

