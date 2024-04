Morre, aos 86 anos, Ted Toleman, o primeiro chefe de Ayrton Senna na F1

O antigo chefe de equipe da Fórmula 1 Ted Toleman, que foi a pessoa que deu a oportunidade ao lendário piloto brasileiro Ayrton Senna de estrear na categoria máxima do automobilismo, faleceu aos 86 anos, anunciou nesta quinta-feira o promotor da F1.

Líder da equipe Toleman entre 1981 e 1985, o antigo dirigente deu a Senna a chance de estrear na F1 em 1984, e o tricampeão mundial brasileiro começou a fazer história quando terminou em segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco, sob chuva, em sua primeira temporada na categoria.

Este foi o melhor resultado da equipe, que também alcançou outros dois pódios com Senna, na Grã-Bretanha e em Portugal.

Posteriormente, a equipe foi vendida para a marca italiana de moda Benetton, que disputou o campeonato de 1986 a 2001, com dois títulos mundiais para outra lenda do automobilismo, o alemão Michael Schumacher, em 1994 e 1995, além do título de construtores em 1995.

"Estou muito triste ao saber que Ted Toleman faleceu. Ele deu muito à Fórmula 1 e seus sucessos e seu legado sempre farão parte de nossa história", disse em comunicado Stefano Domenicali, CEO da empresa promotora do Mundial de F1.