Miami Heat x New York Knicks: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo dos playoffs da NBA

New York Knicks e Miami Heat se enfrentam nesta sexta-feira, 12, às 20h30. O jogo é o sexto da série da semifinal dos playoffs da NBA.

A série está 3 a 2 para o Heat. No jogo 5, o Knicks se impôs em casa e venceu por 112 x 103, com grande atuação de Jalen Brunson com 9 rebotes e 7 assistências. A estrela do Heat Jimmy Butler teve 19 pontos, 7 rebotes e 9 assistências, mas não conseguiu impedir a derrota.

Com a partida em casa, o Heat tem a chance de encerrar a série e avançar para as finais da Conferência. Para o Knicks, apenas uma vitória importa para forçar o jogo 7.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo New York Knicks x Miami Heat

O jogo desta sexta-feira às 20h30 entre New York Knicks x Miami Heat terá transmissão ao vivo na ESPN, Star+ e no NBA League.

Como assistir ao jogo New York Knicks x Miami Heat online?

A partida será transmitida na Star+ e no NBA League.

Quais são os próximos jogos entre New York Knicks x Miami Heat?