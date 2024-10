Juventude x Palmeiras: onde assistir e horário pelo Brasileirão Série A

O Juventude e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 20, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A partida é válida pelo Brasileirão Série A e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

O Juventude, que busca se afastar da zona de rebaixamento, terá o desafio de enfrentar o atual campeão nacional. Já o Palmeiras, em busca de mais uma vitória, precisa pontuar fora de casa para seguir firme na disputa pelo título.

Onde assistir ao vivo o jogo Juventude x Palmeiras hoje pelo Brasileirão Série A?

O jogo deste domingo, 20h, entre o **Juventude e Palmeiras** terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Juventude x Palmeiras hoje?

Você pode assistir à partida online pelo streaming Globoplay.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.

