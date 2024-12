Portugal comemora acordo UE-Mercosul e pede rapidez em criação de mercado comum

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o governo do país comemoraram nesta sexta-feira a conclusão das negociações comerciais entre União Europeia e Mercosul e pediram a rápida criação de um mercado comum entre as partes.

Em comunicado, Rebelo de Sousa disse esperar que esse acordo “possa ser rapidamente confirmado” pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-Membros, “no âmbito do Conselho de Ministros da UE”.

“Num contexto geopolítico marcado por tensões comerciais e tentações de protecionismo, a conclusão das negociações do Acordo UE-Mercosul representa um passo importante no reforço das relações econômicas e políticas entre Europa e América Latina”, diz o texto.

A nota destaca que o acordo beneficia Portugal ao reforçar “os laços históricos e culturais com esses países e povos, já tão próximos”.

Ainda segundo o comunicado, ao integrar cláusulas sociais e de sustentabilidade, o pacto UE-Mercosul demonstra um compromisso com o Acordo de Paris e contribui para os objetivos do Pacto Verde Europeu.

“Este acordo histórico representa uma oportunidade única para as empresas e para a economia dos dois lados do Atlântico”, frisou Rebelo de Sousa.

O presidente português vê no acordo “um ganho muito substancial” para ambas as partes e defendeu que “será agora muito importante colocá-lo em prática”.

Já o primeiro-ministro de Portugal, o conservador Luís Montenegro, se posicionou sobre o acordo na rede social X (ex-Twitter). Ele parabenizou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, “pela conclusão histórica das negociações”.

“Temos que avançar rapidamente com a criação da maior zona de livre comércio do mundo, com 700 milhões de consumidores, criando oportunidades para nossos cidadãos e empresas”, defendeu.

As negociações sobre o acordo comercial UE-Mercosul, iniciadas há quase 25 anos, foram concluídas hoje durante a cúpula de chefes de Estado do bloco sul-americano em Montevidéu, no Uruguai.

O acordo ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento e pelo Conselho da UE e pelos Parlamentos dos países do Mercosul.