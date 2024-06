Jogos de sábado, 29, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Eurocopa e Brasileirão são os destaques do futebol deste sábado, 29 de junho.

A programação do dia também inclui as partidas da Copa Paulista, Campeonato Carioca Série A2, B, Série C, Série D, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa da COFASA

07h - Moçambique x Suazilândia - FIFA+

10h - África do Sul x Botsuana - FIFA+

Paulistão Sub-20

10h - Palmeiras sub-20 x Ferroviária sub-20 - Futebol Paulista (Youtube)

Eurocopa

13h - Suíça x Itália - TV Globo, SporTV e Globoplay

16h - Alemanha x Dinamarca - SporTV e Globoplay

Campeonato Carioca Série A2

14h45 - Petrópolis x Duque de Caxias - Cariocão TV (Youtube)

14h45 - Olaria x Artsul - BandSports e Canal GOAT

14h45 - Resende x América-RJ - TV Alerj

Copa Paulista

15h - EC São Bernardo x Portuguesa - TV Cultura e Futebol Paulista (Youtube)

16h - Grêmio Prudente x XV de Jaú - Record TV e Futebol Paulista (Youtube)

Brasileirão Série D

15h30 - Real Noroeste x Ipatinga - TVE Espírito Santo (Youtube)

16h - Inter de Limeira x São José-SP - TV Vai Leão (Youtube)

17h - Princesa do Solimões x Manauara - Live Transmissões (Youtube)

17h - River-PI x Fluminense-PI - Meio+ | TV Meio (Youtube)

17h - Anápolis x CRAC - Anápolis FC TV (Youtube)

17h30 - Hercílio Luz x Cascavel - TV Serpente (Youtube)

18h - Água Santa x Santo André - TV Netuno (Youtube)

Brasileirão Série B

16h - Coritiba x Vila Nova - SporTV e Premiere

17h - Botafogo-SP x Sport Recife - Band, Canal GOAT e Premiere

21h - Ceará x Ituano - Canal GOAT e Premiere

Brasileirão Série C

17h - Volta Redonda x Sampaio Corrêa - DAZN e Nosso Futebol

17h - Ypiranga-RS x ABC - DAZN e Nosso Futebol

19h30 - Remo x Ferroviário - DAZN e Nosso Futebol

19h30 - Athletic x São Bernardo - DAZN e Nosso Futebol

Paulistão Feminino

16h - Santos (F) x São José-SP (F) - Record News, Space, Max e Paulistão (Youtube)

Brasileirão

18h30 - Vasco x Botafogo - SporTV e Premiere

18h30 - Cuiabá x RB Bragantino - Premiere

NWSL

17h - Racing Louisville (F) x Bay FC (F) - ESPN 4 e Disney+

Copa América

21h - Argentina x Peru - SporTV e Globoplay

21h - Canadá x Chile - SporTV e Globoplay

MLS

21h30 - Nashville x Inter Miami - Apple TV+

