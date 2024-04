Jogos de hoje, terça-feira, 9, onde assistir ao vivo e horários

O confronto do Corinthians e Nacional-PAR pela Copa Sul-Americana, e a partida do Fluminense contra o Colo Colo pela Copa Libertadores são os destaques do futebol desta terça-feira, 9.

A programação do dia também inclui as partidas da EFL Championship, Champions League, Copa do Nordete, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eliminatórias Eurocopa

14h - Alemanha (F) x Islândia (F) - ESPN e Star+

14h - Suécia (F) x França (F) - Star+

14h - Espanha (F) x República Tcheca (F)

Champions League

16h - Arsenal x Bayern de Munique - Space e Max

16h - Real Madrid x Manchester City - SBT, TNT e Max

EFL Championship

16h - Leeds x Sunderland - ESPN e Star+

Copa Libertadores

19h - Estudiantes x The Strongest - ESPN e Star+

19h - Grêmio x Huachipato - Paramount+

21h - Fluminense x Colo Colo - Paramount+ - Paramount+

21h - Libertad x Deportivo Táchira - ESPN e Star+

23h - Junior Barranquilla x Universitario - ESPN e Star+

Copa Sul-Americana

19h - Argentinos Juniors x Racing-URU - Star+

19h - Corinthians x Nacional-PAR - ESPN e Star+

21h - Boca Juniors x Sportivo Trinidense - Paramount+

21h30 - Athletico-PR x Rayo Zuliano - SBT, ESPN e Star+

21h30 - Danubio x Sportivo Ameliano - ESPN e Star+

Copa do Nordeste

20h - CRB x Botafogo-PB - DAZN

Liga dos Campeões Concacaf

21h45 - Tigres x Columbus Crew - Star+

23h36 - Club América-MEX x New England Revolution - Star+

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians ; veja horário

O jogo Corinthians x Nacional-PAR terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+, às 19h.

Que horas é o jogo do Grêmio ?

O jogo Grêmio x Huachipato terá transmissão ao vivo na Paramount+, às 19h.

Que horas é o jogo do Fluminense ?

O jogo Fluminense x Colo Colo terá transmissão ao vivo na Paramount+, às 21h.

Qual canal irá passar o jogo do Real Madrid pela Champions League

O jogo Real Madrid x Manchester City terá transmissão ao vivo na SBT, TNT e Max, às 16h.

16h - Real Madrid x Manchester City - SBT, TNT e Max

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 9.

SBT

16h - Real Madrid x Manchester City - Champions League

- Champions League 21h30 - Athletico-PR x Rayo Zuliano - Copa Sul-Americana

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 9.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 9.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

14h - Alemanha (F) x Islândia (F) - Eliminatórias Eurocopa

16h - Leeds x Sunderland - EFL Championship

19h - Estudiantes x The Strongest - Copa Libertadores

21h - Libertad x Deportivo Táchira - Copa Libertadores

23h - Junior Barranquilla x Universitario - Copa Libertadores

19h - Corinthians x Nacional-PAR - Copa Sul-Americana

21h30 - Athletico-PR x Rayo Zuliano - Copa Sul-Americana

21h30 - Danubio x Sportivo Ameliano - Copa Sul-Americana

21h45 - Tigres x Columbus Crew - Liga dos Campeões Concacaf

TNT

16h - Real Madrid x Manchester City - Champions League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

14h - Alemanha (F) x Islândia (F) - Eliminatórias Eurocopa

14h - Suécia (F) x França (F) - Eliminatórias Eurocopa

16h - Leeds x Sunderland - EFL Championship

19h - Estudiantes x The Strongest - Copa Libertadores

21h - Libertad x Deportivo Táchira - Copa Libertadores

23h - Junior Barranquilla x Universitario - Copa Libertadores

19h - Argentinos Juniors x Racing-URU - Copa Sul-Americana

19h - Corinthians x Nacional-PAR - Copa Sul-Americana

21h30 - Athletico-PR x Rayo Zuliano - Copa Sul-Americana

21h30 - Danubio x Sportivo Ameliano - Copa Sul-Americana

21h45 - Tigres x Columbus Crew - Liga dos Campeões Concacaf

23h36 - Club América-MEX x New England Revolution - Liga dos Campeões Concacaf

Max

16h - Real Madrid x Manchester City - Champions League

- Champions League 16h - Arsenal x Bayern de Munique - Champions League

Paramount+