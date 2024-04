Real Madrid x Manchester City: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

O Real Madrid e o Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, 9, às 16h, no estádio Santiago Bernabéu.. A partida é válida pelas quartas de final da UEFA Champions League e terá transmissão do SBT, TNT e Max.

Após uma pausa desde o último dia 31, o Real teve tempo suficiente para contemplar e planejar seu próximo confronto com o Manchester City. Dentro do clube, os jogadores estão convencidos de que o jogo em casa será crucial para determinar o resultado. Ao contrário da temporada passada, a equipe Merengue está determinada a buscar a vitória e viajar com uma vantagem "confortável" para enfrentar a pressão do time de Guardiola no Etihad Stadium.

Enquanto o Real Madrid ficou inativo nos últimos dias, o Manchester City esteve envolvido em uma sequência intensa de jogos decisivos. Na disputa pelo título da Premier League, Pep Guardiola tentou gerenciar o elenco para garantir uma boa forma física para a partida na Espanha. Apesar de jogar fora de casa, as expectativas estão altas quanto ao desempenho do ataque. Nos últimos dois jogos da liga inglesa, a equipe de Guardiola marcou oito gols.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid x Manchester City hoje pela Champions League?

O jogo desta terça-feira, às 16h, entre Real Madrid x Manchester City terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e Max.

Como assistir online o jogo do Real Madrid x Manchester City hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Max.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Real Madrid hoje

O jogo desta terça-feira, às 16h , entre Real Madrid x Manchester City terá transmissão ao vivo no SBT, TNT e Max.

Como assistir o jogo do Real Madrid online hoje?

A partida será transmitida pelo Max.

Provável escalação do Manchester City

Ederson; Lewis, Stones, Dias, Akanji; Silva, Rodri, De Bruyne; Doku, Haaland, Foden

Provável escalação do Real Madrid

Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Vinicius Jr, Rodrygo