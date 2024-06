Jogos de hoje, terça-feira, 4, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Seleção Brasileira contra a Jamaica pelo Amistoso Internacional Feminino e do Internacional contra Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana são os destaques do futebol desta terça-feira, 4.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Série B, Brasileirão Série D, Campeonato Uruguaio, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso Internacional

13h - Eslovênia x Armênia - Sportv e Globoplay

15h15 - Suíça x Estônia - Star+

15h30 - Romênia x Bulgária - Sportv e Globoplay

15h45 - Portugal x Finlândia - Sportv e Globoplay

15h45 - Irlanda x Hungria - Star+

15h45 - Áustria x Sérvia - ESPN e Star+

16h - Itália x Turquia - Sportv e Globoplay

Campeonato Uruguaio

15h - Progreso x Cerro Largo - Star+

19h - Boston River x Nacional - Star+

Brasileirão Série B

19h - Mirassol x Guarani - Sportv, Globoplay e Canal GOAT (Youtube)

21h30 - Paysandu x América-MG - Sportv, Globoplay e Premiere

Amistoso Internacional Feminino

20h - Brasil x Jamaica - Sportv, Globoplay e Canal GOAT (Youtube)

21h - Estados Unidos x Coreia do Sul - ESPN e Star+

Campeonato Argentino

20h - Independiente Rivadavia x Unión Santa Fé - Star+

Brasileirão Série D

20h - Portuguesa-RJ x Democrata SL

Copa Sul-Americana

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional ; veja horário

O jogo Real Tomayapo x Internacional terá transmissão ao vivo no Paramount+, às 21h30.

Que horas é o jogo dos Estados Unidos ?

O jogo Estados Unidos (F) x Coreia do Sul (F) terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+, às 21h.

Qual canal irá passar o jogo do Brasil pelo Amistoso Internacional Feminino

O jogo Brasil (F) x Jamaica (F) terá transmissão ao vivo na Sportv, Globoplay e Canal GOAT (Youtube), às 20h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 4.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 4.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 4.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 4.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

Premiere

ESPN

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

Globoplay

Canal GOAT (Youtube)

Paramount+