Jogos de hoje, terça-feira, 27; onde assistir e horários

O confronto do Luton contra o Manchester City pela Copa da Inglaterra e os jogos da Copa do Brasil são os destaques do futebol desta terça-feira.

O dia também conta com as partidas de Real Sociedad contra Mallorca Argentina pela semifinal da Copa do Rei, além de partidas da Copa Liberadores e Campeonato Escocês.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Brasil

19h15 - Athletic x Volta Redonda - Sportv e Premiere

20h - Iguatu x Juventude - Prime Video

21h30 - Marcílio Dias x Vasco da Gama - Sportv e Premiere

Copa da Inglaterra

16h30 - Bournemouth x Leicester - ESPN e Star+

16h45 - Blackburn Rovers x Newcastle - Star+

17h - Luton x Manchester City - ESPN e Star+

Copa do Rei (semifinal)

17h30 - Real Sociedad x Mallorca - ESPN e Star+

Copa Libertadores

19h - Palestino x Portuguesa-VEN - ESPN e Star+

21h30 - RB Bragantino x Águilas Doradas - Paramount+

21h30 - Sporting Cristal x Always Ready - Paramount+

Campeonato Escocês

17h - Ross County x St. Mirren - Star+

Globoplay