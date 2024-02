Vasco x Marcílio Dias: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Vasco e Marcílio Dias se enfrentam nesta terça-feira, 27, às 21h30, no estádio Gigantão das Avenidas, no Itajaí, em Santa Catarina A partida é pela 1º fase da Copa do Brasil e terá transmissão da Sportv e Premiere.

O Marinheiro enfrentará o Gigante da Colina no jogo decisivo com alguns desfalques. O técnico Waguinho Dias não poderá contar com Felipe Santana, Milani, Matheus Neris, Marquinhos e William Henrique. O time chega após um empate de 1 a 1 com o Nação pelo Campeonato Catarinense e ocupa a segunda posição na tabela estadual.

Enquanto isso, o Vasco vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda e está em quarto lugar no Campeonato Carioca. O clube enfrenta ausências de Paulinho e Jair devido a lesões, porém o técnico Ramón Díaz poderá contar com Paulo Henrique e o volante Sforza, que fez sua estreia no último domingo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco x Marcílio Dias hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta terça-feira, às 21h30 , entre Vasco e Marcílio Dias terá transmissão ao vivo na Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Vasco x Marcílio Dias hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Léo, João Victor e Lucas Piton; Medel, Zé Gabriel, Galdames e Payet; Vegetti e David.

Técnico: Ramón Dias.

Provável escalação do Marcílio Dias

Filipe; Victor Guilherme, Sílvio, Renan Dutra e Rafael Carioca; Felipe Manoel, Airton e Gustavo Poffo; Tardelli, Wendell e Téssio Cajá.