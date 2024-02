Manchester City x Luton: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Inglaterra

Manchester City e Luton se enfrentam nesta terça-feira, 27, às 17h, no estádio Kenilworth Road, em Luton, na Inglaterra A partida é pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra e terá transmissão da ESPN e Star+.

O Luton Town, que retornou este ano à elite do futebol inglês na Premier League, enfrentará o gigante Manchester City em um confronto decisivo. Uma vitória garantirá ao Luton uma vaga nas quartas de final, enquanto um empate levaria a um segundo jogo, desta vez na casa do City. Antecipa-se, portanto, um confronto equilibrado, no qual o modesto time de Luton buscará surpreender.

Por outro lado, o Manchester City, liderado pelo técnico Pep Guardiola, está ciente de sua responsabilidade como favorito. Como um dos clubes com maior investimento no mundo, o City é amplamente favorecido neste embate. Qualquer resultado que não seja a classificação do time azul será considerado uma surpresa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Luton x Manchester City hoje pela Copa da Inglaterra?

O jogo desta terça-feira, às 17h , entre Luton e Manchester City terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Luton x Manchester City hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Manchester City hoje

O jogo desta terça-feira, às 17h , entre Luton e Manchester City terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do Manchester City online hoje?

A partida será transmitida pelo Star+.

Provável escalação do Manchester City

Stefan Ortega; Kyle Walker, Rúben Dias e Nathan Ake; Rodri e John Stones; Bernardo Silva, De Bruyne, Jérémy Doku e Julián Álvarez; Erling Haaland.

Técnico: Pep Guardiola.

Provável escalação do Luton

Tim Krul; Reece Burke, Teden Mengi e Amari'l Bell; Chiedozie Ogbene, Sambi Lokonga, Ross Barkley e Alfie Doughty; Tahith Chong, Andros Townsend e Carlton Morris.