Jogos de hoje, sexta-feira, 12, onde assistir ao vivo e horários

O confronto entre as jogadoras do Palmeiras e Avaí Kindermann e as jogadoras do Corinthians contra as do Santos pelo Campeonato Brasileiro Feminino são os destaques do futebol desta sexta-feira, 12.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Italiano, Campeonato Turco, 2º Divisão Espanhola, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Turco

14h - Trabzonspor x Sivasspor - Star+

Campeonato Alemão

15h30 - Augsburg x Union Berlin

2º Divisão Espanhola

15h30 - Leganés x Espanyol - Star+

Campeonato Italiano

15h45 - Lazio x Salernitana- Star+

Campeonato Espanhol

16h - Real Betis x Celta Vigo - ESPN e Star+

Campeonato Francês

16h - Metz x Lens - Star+

Campeonato Brasileiro (F)

19h - Internacional (F) x Grêmio (F) - Sportv

20h - Palmeiras (F) x Avaí/Kindermann (F) - Canal GOAT (Youtube)

21h30 - Santos (F) x Corinthians (F) - Sportv

Campeonato Equatoriano

21h - Deportivo Cuenca x Aucas - Star+

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians ; veja horário

O jogo Santos (F) x Corinthians (F) terá transmissão ao vivo no Sportv, às 21h30.

Que horas é o jogo do Palmeiras ?

O jogo Palmeiras (F) x Avaí/Kindermann (F) terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube), às 20h.

Qual canal irá passar o jogo do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Feminino

O jogo Internacional (F) x Grêmio (F) terá transmissão ao vivo no Sportv, às 19h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 12.

SBT

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 12.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira, 12.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira, 12.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

16h - Real Betis x Celta Vigo - Campeonato Espanhol

Sportv

19h - Internacional (F) x Grêmio (F) - Campeonato Brasileiro

21h30 - Santos (F) x Corinthians (F) - Campeonato Brasileiro

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

14h - Trabzonspor x Sivasspor - Campeonato Turco

15h30 - Leganés x Espanyol - 2º Divisão Espanhola

15h45 - Lazio x Salernitana - Campeonato Italiano

16h - Real Betis x Celta Vigo - Campeonato Espanhol

16h - Metz x Lens - Campeonato Francês

21h - Deportivo Cuenca x Aucas - Campeonato Equatoriano

Globoplay

19h - Internacional (F) x Grêmio (F) - Campeonato Brasileiro

21h30 - Santos (F) x Corinthians (F) - Campeonato Brasileiro

Canal GOAT (Youtube)