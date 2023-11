Jogos de hoje, quinta-feira, 30; onde assistir e horários

Brasileirão Série A, Europa League, campeonato saudita e amistoso da seleção feminina são destaques do futebol desta quinta-feira.

No Rio Grande do Sul, o Grêmio encara o quase rebaixado Goiás, mirando entrar na disputado título. Caso a equipe venca, fica com a mesma pontuação que o Botafogo, terceiro colocado.

Outro na briga pelo título é o RB Bragantino. A equipe enfrenta o Fortaleza em Bragança e caso vença, também entra na disputa.

Destaque também para o primeiro compromisso da seleção feminina após a Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Japão

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

Amistoso seleção feminina

15h15 - Brasil x Japão - SporTV

Jogos do Brasileirão hoje

19h - Grêmio x Goiás - Premiere

20h - Cruzeiro x Athletico PR - SporTV e Premiere

20h30 - RB Bragantino x Fortaleza - Premiere

Jogos da Europa League hoje

14h45 - AEK Athenas x Brighton - Star+

14h45 - Atalanta x Sporting - ESPN 3 e Star+

14h45 - Freiburg x Olympiakos - Star+

14h45 - Haifa x Rennes - Star+

14h45 - Sparta x Real Betis - Star+

14h45 - TSC x West Ham - ESPN 4 e Star+

17h - Hacken x Bayer Leverkusen - Star+

17h - Liverpool x LASK - Star+

17h - Olympique de Marselha x Ajax - ESPN 4 e Star+

17h - Servette x Roma - ESPN e Star+

17h - Villarreal x Panathinaikos - Star

Jogos da Conference League hoje

14h45 - Olimpija x Lille - Star+

17h - Aston Villa x Legia - ESPN 3 e Star+

17h - Fiorentina x Genk - Star+

17h - Frankfurt x PAOK - Star+

Jogos do Campeonato Saudita hoje

12h - Al Abha x Al Ahli - BandSport e Canal GOAT (Youtube)

Que horas é jogo do Grêmio hoje?

O jogo Grêmio x Goiás é às 19h e irá passar no Premiere.

Onde irá passar o jogo do Liverpool hoje?

O jogo Liverpool x LASK terá transmissão exclusiva no Star+.

Em que canal irá transmitir o jogo do Cruzeiro x Athletico PR hoje?

O jogo Cruzeiro x Athletico PR terá transmissão na Premiere.

Quais jogos de hoje vão passar ao vivo na TV?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

Premiere

Bandsports

ESPN

ESPN 3

ESPN 4

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

YouTube