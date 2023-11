RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O RB Bragantino e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, 30, às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em São Paulo. A partida é válida pela 36º rodada do Brasileirão Série A.

O Fortaleza, sem conquistar uma vitória há 10 jogos nesta temporada, enfrentará o RB Bragantino buscando encerrar essa sequência negativa. Além disso, o time tentará quebrar um jejum de 15 anos sem vencer o Massa Bruta em solo paulista.

Bragantino e Fortaleza se enfrentaram cinco vezes em São Paulo, com quatro vitórias do time de Bragança Paulista e apenas uma do Leão do Pici. Essa única vitória aconteceu em 22 de novembro de 2008, na 37ª rodada da Série B do Brasileirão, com gol de Osvaldo.

Desde então, foram disputadas quatro partidas, todas com vitórias do Massa Bruta. Vale ressaltar que esses confrontos têm apresentado uma média elevada de gols: nos jogos em solo paulista, o Bragantino marcou 11 gols contra quatro do Fortaleza, totalizando 15 gols, ou seja, uma média de três por jogo.

Provável escalação do RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Leo Realpe, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom e Matheus Fernandes; Matheus Gonçalves, Bruninho e Mosquera; Eduardo Sasha.

Técnico: Pedro Caixinha

Provável escalação do Fortaleza

​João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Thiago Galhardo, Guilherme e Machuca.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Onde assistir ao vivo o jogo do Fortaleza pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, às 20h30, entre RB Bragantino x Fortaleza terá transmissão ao vivo na Premiere.

Como assistir online o jogo do Fortaleza?

Você pode assistir a partida online pela Premiere.

Qual é o próximo jogo do Fortaleza?

03/12 - Fortaleza x Goias - Brasileirão

06/12 - Fortaleza x Santos - Brasileirão

Qual é o próximo jogo do RB?