Jogos de hoje, quinta-feira, 21; onde assistir e horários

O Palmeiras contra Grêmio, assim como o Athlético PR e Internacional pelo Brasileirão, Al-Hilal com Neymar Jr no Campeonato Saudita e demais competições da Europa League são destaques do futebol desta quinta-feira.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

19h - Vasco x Coritiba - Premiere

19h30 - Athletico PR x Internacional

21h30 - Grêmio x Palmeiras - Sportv e Premiere

Campeonato Argentino

21h - River Plate x Atlético Tucumán - ESPN

Europa League

13h45 - Bayer Leverkusen x Hacken - Star+

13h45 - LASK x Liverpool - Star+

13h45 - Panathinaikos x Villareal - Star+

13h45 - Sheriff x Roma - Star+

16h - Ajax x Olympique de Marselha - Star+

16h - Brighton x AEK Atenas - Star+

16h - Olympiakos x Freiburg - Star+

16h - Rangers x Real Betis - Star+

16h - Sturm x Sporting - Star+

16h - West Ham x TSC - ESPN e Star+

Conference League

13h45 - Fenerbahçe x Nordsjaelland - Star+

- Star+ 13h45 - Frankfurt x Aberdeen - Star+

- Star+ 13h45 - Genk x Fiorentina - Star+

- Star+ 13h45 - Legia x Aston Villa - ESPN e Star+

Campeonato Saudita

12h - Damak x Al Hilal - Canal Goat (YouTube)

- Canal Goat (YouTube) 15h - Al Ittihad x Al Fateh - Canal Goat (YouTube)

Onde irá transmitir o jogo do Palmeiras, hoje ; veja horário

O jogo desta quinta-feira às 21h30 entre Grêmio x Palmeiras terá transmissão ao vivo na Sportv e Premiere.

Que horas é o jogo do Vasco hoje?

O jogo desta quinta-feira às 19h entre Vasco x Coritiba terá transmissão ao vivo na Premiere.

Qual canal irá passar o jogo do Al-Hilal?

O jogo Damak x Al Hilal terá transmissão ao vivo no Canal Goat (YouTube), às 12h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar no Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Premiere

19h - Vasco x Coritiba - Brasileirão Série A

21h30 - Grêmio x Palmeiras - Brasileirão Série A

Sportv

21h30 - Grêmio x Palmeiras - Brasileirão Série A

ESPN

21h - River Plate x Atlético Tucumán - Campeonato Argentino

- Campeonato Argentino 16h - West Ham x TSC - Europa League

13h45 - Legia x Aston Villa - Conference League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

13h45 - Bayer Leverkusen x Hacken - Europa League

13h45 - LASK x Liverpool - Europa League

13h45 - Panathinaikos x Villareal - Europa League

13h45 - Sheriff x Roma - Europa League

16h - Ajax x Olympique de Marselha - Europa League

16h - Brighton x AEK Atenas - Europa League

16h - Olympiakos x Freiburg - Europa League

16h - Rangers x Real Betis - Europa League

16h - Sturm x Sporting - Europa League

16h - West Ham x TSC - Europa League

13h45 - Fenerbahçe x Nordsjaelland - Conference League

- Conference League 13h45 - Frankfurt x Aberdeen - Conference League

- Conference League 13h45 - Genk x Fiorentina - Conference League

- Conference League 13h45 - Legia x Aston Villa - Conference League

YouTube