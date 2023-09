Al-Hilal x Damak: onde assistir ao vivo jogo de Neymar Jr; veja horário e escalações dos times

Os fãs de Neymar Jr estão ansiosos pela partida do craque brasileiro no Al-Hilal contra o Damak pela 7º rodada do Campeonato Saudita.

O jogo acontece nesta quinta-feira, 21, às 12h, no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha, na Arábia Saudita.

Os rivais árabes se enfrentam para consolidar a liderança na competição. No caso do Al-Hilal, o time destaca-se como líder do Campeonato Saudita, com 16 pontos, depois de cinco vitórias e um empate em campo.

No entanto, o Damak encontra-se em uma situação bastante complicada, pois o clube está na sétima posição do campeonato e sofre na zona de rebaixamento, com apenas três pontos, três empates e três derrotas. Em relação aos desempenhos de ataque e defesa, as disparidades entre o Al-Hilal e o Damak são ainda maiores e dão uma perspectiva mais favorável ao time de Neymar.

Recenemente, o Al-Hilal derrotou o Al Riyadh, em casa, de 6 a 1, enquanto o Damak perdeu para o Al Wehda por 4 a 2.

Provável escalação do Al-Hilal

Moha Al Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al Bulayhi, Hassan Tambakti e Yasser Al-Shahrani; Rúben Neves e Salman Al Faraj; Malcom, Michael e Neymar; Aleksandar Mitrovic,. Técnico: Jorge Jesus.

Provável escalação do Damak

Hawswi; Sanousi Al-Hawsawi, Farouk Chafaï, Noor Al-Rashidi e Tarek Hamed; Nicolae Stanciu, Domagoj Antolic e Dhari Al Anazi; Assan Ceesay, Abdulaziz Al-Bishi e Georges Nkoudou. Técnico: Cosmin Contra.

Onde assistir ao vivo o jogo do Al-Hilal, time do Cristiano Ronaldo, pelo Campeonato Saudita?

O jogo desta quinta-feira, às 12h00, entre Al-Hilal e Damak terá transmissão ao vivo no Canal Goat, no YouTube.

Como assistir online o jogo do Neymar pelo Al-Hilal?

Você pode assistir a partida online pelo Canal Goat, no YouTube.

Qual é o próximo jogo do Neymar pelo Al-Hilal?