João Fonseca x Nicolás Jarry na 3ª rodada de Wimbledon: horário e onde assistir

Em sua estreia na chave principal de Wimbledon, o tenista João Fonseca avançou para a terceira rodada ao derrotar o norte-americano Jenson Brooksby por 3 sets a 1. Com essa vitória, ele se tornou o jogador mais jovem a alcançar essa fase do torneio desde 2011.

Agora, Fonseca enfrentará o chileno Nicolás Jarry em busca de uma vaga inédita nas oitavas de final de um Grand Slam. A partida acontecerá nesta sexta-feira, 4, por volta das 11h (horário de Brasília). O jogo será transmitido pelos canais ESPN e Disney+.

Fonseca x Jarry

A partida entre João Fonseca e Nicolás Jarry será a primeira no circuito entre os dois. O brasileiro, que avançou para a terceira rodada após derrotar o britânico Jacob Fearnley e o norte-americano Jenson Brooksby, entrará em quadra para a quarta e última disputa do dia na quadra 2. A expectativa é que Fonseca jogue logo após o confronto entre a alemã Laura Siegemund e a americana Madison Keys.

Com a vitória sobre Brooksby, Fonseca entrou para o Top 50 do ranking mundial, ocupando a 46ª posição com 1.116 pontos. Caso vença Jarry, ele poderá somar mais 100 pontos e melhorar sua colocação no ranking, chegando perto do 40º lugar.

Quem é Nicolás Jarry?

Nicolás Jarry, de 29 anos, é conhecido por sua altura de 2,01 metros, que lhe confere uma vantagem no jogo, especialmente nas superfícies rápidas de Wimbledon.

Atual número 143 do mundo, Jarry veio da fase qualificatória e já foi o 16º colocado no ranking da ATP. Nesta edição de Wimbledon, ele conquistou vitórias expressivas sobre o dinamarquês Holger Rune, número 8 do mundo, e o americano Learner Tien.

Jarry, um dos maiores nomes do tênis sul-americano na última década, tem em seu currículo três títulos de simples no circuito ATP, todos conquistados no saibro.

Seu melhor desempenho em Grand Slams foi em Roland Garros 2023, onde chegou às oitavas de final. Além disso, o chileno tem bons resultados em torneios de duplas, incluindo uma vitória no Rio Open 2019, ao lado do argentino Máximo González.

No entanto, sua carreira também foi marcada por um episódio polêmico: em 2019, Jarry foi suspenso por 11 meses após testar positivo para doping, acusação que ele contestou, alegando contaminação cruzada. O chileno retornou ao circuito em 2020 após o fim da suspensão e segue buscando recuperar seu melhor nível de jogo.

Horário do jogo e onde assistir