GP da Bélgica de F1: veja horários e onde assistir ao vivo

Neste domingo, 30, acontece a 12ª etapa da Fórmula 1 no GP da Bélgica, disputada no Circuito de Spa-Francorchamps na cidade de Stavelot. No último grid, ocorrido no dia 23 de julho, o belga Max Verstappen venceu a etapa, seguido por seu companheiro de equipe Sergio Perez e o espanhol Fernando Alonso.

A distância total do Circuito de Spa-Francorchamps é de 7,4 km e será disputado em 44 voltas. O recorde da prova pertence ao finlandês Kimi Räikkönen, que em 2004, realizou no tempo de 1 min 45s.

No ano passado, a etapa foi vencida por Max Verstappen.

Onde assistir e horários do GP da Bélgica de F1

Diferentemente dos treinos, transmitidos somente nos canais por assinatura (seja BandSports ou F1 TV, serviço de streaming que custa 5,19 dólares por mês ou 39,99 dólares por ano pela cobertura ao vivo), a classificação e a corrida serão transmitidos pela TV aberta, na Band.

Treino Livre 1 - sexta-feira, 28, às 08h20; transmissão: Bandsports e F1 TV

Classificação - sexta-feira, 28, ao 11h50; transmissão: Bandsports e F1 TV

Classificação Sprint - sábado, 29, às 06h50; transmissão: Bandsports e F1 TV

Que horas começam os treinos do GP da Bélgica?

Os treinos começam nesta sexta-feira, 28, às 08h20.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

Este ano, o grid terá os 19 pilotos titulares, com direito a três calouros: Oscar Piastri, Nyck de Vries e Logan Sargeant.

RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez

Max Verstappen e Sergio Pérez Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

: Charles Leclerc e Carlos Sainz Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell

Lewis Hamilton e George Russell Alpine: Esteban Ocon e Pierre Gasly

Esteban Ocon e Pierre Gasly McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Lando Norris e Oscar Piastri Alfa Romeo: Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Valtteri Bottas e Guanyu Zhou Aston Martin: Fernando Alonso

Fernando Alonso Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg AlphaTauri: Yuki Tsunoda e Nyck de Vries

Yuki Tsunoda e Nyck de Vries Williams: Alex Albon e Logan Sargeant

Como assistir GP da Bélgica de F1 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa 5,19 dólares por mês ou 39,99 dólares por ano pela cobertura ao vivo.

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1

GP da Holanda - 27/08

GP da Itália - 03/09

GP de Singapura - 17/09

