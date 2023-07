Verstappen supera Hamilton na largada e vence na Hungria

Lewis Hamilton foi pole position no GP da Hungria, neste domingo, posição que não ocupava desde dezembro de 2021. Com a novidade, fez-se parecer que talvez o inglês pudesse superar Max Verstappen ao longo da prova e vencer a corrida. Ledo engano.

O holandês passou Hamilton logo na largada e assim como em todas as provas da temporada, deu Red Bull — e com ambos os carros no pódio. Verstappen foi o primeiro, Lando Norris (McLaren), segundo; e Sérgio Perez em terceiro (que largou em nono).

Recorde

A vitória de Max Verstappen também quebrou um recorde histórico na Fórmula 1. A equipe chegou a 12 vitórias consecutivas e superou a McLaren de 1988, que conseguiu 11 triunfos seguidos. À época, a equipe era formada por Ayrton Senna e Alan Proust.

— Para a equipe, 12 vitórias consecutivas é incrível. Os últimos dois anos foram inacreditáveis. Espero que consigamos manter essa fase por um bom tempo — disse o holandês após a prova.

Hamilton foi apenas o quarto colocado. Seu companheiro de Mercerdes, George Russell, foi um dos destaques da corrida. Ele largou na 18ª posição e conseguiu terminar em sexto, atrás de Oscar Piastri (McLaren), que em alguns momentos da corrida chegou a brigar pelo top-3.

— Dia difícil, pessoal. Não era para nós, mas obrigado pelo trabalho duro. Vamos continuar forçando. Temos muitas melhorias a fazer nesse carro. O mais rápido possível — disse Hamilton pelo rádio da equipe.

A decepção da corrida ficou por conta de Fernando Alonso, terceiro na classificação geral, que ficou apenas em 9º lugar, sua pior posição no grid. A Ferrari também não fez uma boa prova. Leclerc terminou em 7º e Carlos Sainz em 8º. Retornando à F1, Daniel Ricciardo ficou na 13ª posição.

A Fórmula 1 retorna no próximo final de semana com o GP de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Logo após, haverá o intervalo do meio do ano e as prova retornam em 27 de agosto com o GP da Holanda

Lando Norris quebra troféu de Max Verstappen; veja vídeo

Lando Norris (McLaren) se empolgou além da conta com a sua segundo colocação no GP da Hungria e acabou quebrando o troféu de Max Verstappen, vencedor da prova. O britânico bateu com a garrafa de champanhe na mesa para que a bebida jorrasse com mais força, mas acabou derrubando o troféu do holandês que se partiu em dois.

itória na Hungria foi a nova de Verstappen na temporada, que lidera o mundial de pilotos com folga. Neste domingo, ele largou em segundo, atrás de Lewis Hamilton, mas ultrapassou o piloto da Mercedes logo na largada e venceu a corrida com tranquilidade.

A vitória na Hungria foi a nova de Verstappen na temporada, que lidera o mundial de pilotos com folga. Neste domingo, ele largou em segundo, atrás de Lewis Hamilton, mas ultrapassou o piloto da Mercedes logo na largada e venceu a corrida com tranquilidade.

A vitória do holandês também rendeu um recorde a Red Bull, sua escuderia. A equipe se tornou a que tem mais vitórias consecutivas na categoria, 12. Eles superaram a McLaren de 1988, que tinha Ayrton Senna e Alan Proust como pilotos