Gibraltar x França hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Gibraltar e França se enfrentam nesta sexta-feira, 16, às 15h45, no Estádio do Algarve, na fronteira dos concelhos de Faro e de Loulé. A partida é válida pelas terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa.

A França deve fazer um resultado de goleada nesta sexta-feira, contra o Gibraltar — azarão do Grupo B. O time britânico vem de duas derrotas no campeonato e enfrentam os franceses que estrearam (e seguem) no campeonato invictos. Foram duas vitórias do time liderado por Didier Deschamps, contra a Holanda, por 4 a 0, e contra a Irlanda, por 1 a 0.

A seleção francesa tem desfalques de Lucas Hernandez, Adrien Rabiot e William Saliba. Kylian Mbappé e Antoine Griezmann estarão no campo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Gibraltar x França hoje

O jogo desta sexta-feira, às 15h45 entre Gibraltar e França terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir o jogo da França online?

A partida será transmitida pelo no Star+, ao vivo.

Quais são os próximos jogos da França?