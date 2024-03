Gabigol é suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping

O atacante Gabriel Barbosa, "Gabigol" do Flamengo, foi suspenso por dois anos por fraude em exame antidoping. A informação foi confirmada pelo portal do ge nesta segunda-feira, 25.

O jogador foi julgado pela Justiça Desportiva Antidopagem, em sessão que pouco mais de duas horas. Ele cumprirá a pena até abril de 2025, pois o período se iniciou em abril de 2023, data em que ocorreu o exame.

Daniel Chierighini Barbosa, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD), foi o relator do processo. Gabigol responde por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem (CBA).

Por que Gabigol foi suspenso?

No dia 8 de abril de 2023, o jogador foi submetido a um teste surpresa, no CT do Flamengo. Outros atletas também se submeteram aos exames e estavam posicionados na estação de coleta, logo cedo.

Quando os oficiais de coleta chegaram no local, todos concordaram em fazer os testes antes do treino, menos Gabigol. A peça de acusação considera que Gabigol tentou deliberadamente impedir o controle e atrasou as coletas de sangue e urina.

Consta no processo que Gabigol tentou esconder a genitália na hora de urinar no pote e foi agressivo com os oficiais responsáveis pelo exame.Ao urinar "escondido", sem permitir que o fiscal visualizasse a urina saindo do seu pênis, Gabigol deu brecha para ser denunciado por tentativa de fraudar o antidoping. Gabigol, por fim, teria entregue o vaso coletor aberto, ao contrário da orientação.