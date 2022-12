França vença a zebra Marrocos e encara a Argentina na final da Copa do Mundo

A França está classificada para a final da Copa do Mundo 2022. A seleção venceu a Marrocos por 2 a 0 e avança para a próxima fase da competição. Liderados pelo craque Mbappé, a equipe comandada pelo técnico Didier Dechamps, irá para a segunda final consecutiva de Copa do Mundo.

Logo aos 4 minutos de jogo, Mbappé recebe de Griezmann no meio da área e chuta travado. Na sobra, o próprio camisa 10 bate de canhota, ela pega em Dari e Theo Hernandez, dentro da área pela esquerda, bate bonito para o chão abrindo o placar.

VEJA COMO FOI O JOGO ENTRE FRANÇA X MARROCOS

Após sofrer o gol, Marrocos se lançou ao ataque e controlou as ações do jogo, porem não conseguiu marcar. A melhor chance do jogo foi aos 44 minutos, quando Ziyech bate escanteio da direita fechado, Giroud corta de cabeça para cima. El Yamiq acerta bonita bicicleta, porém Lloris voa no cantinho direito e desvia para o pé da trave.

No segundo tempo, a equipe marroquina continou ao ataque para empatar o jogo, porem a França se aproveitava nos contra ataques. Aos 34, Mbappé tabela curto com Thuram dentro da área pela esquerda, passa entre dois zagueiros e chuta travado. A bola sobra limpa na direita e Kolo Muani, empurar para o gol vazio, ampliando o placar.

A França encara a Argentina no próximo domingo, 18, ao 12h, no estádio Lusail.

