Final da Copa do Mundo: onde assistir, horário e data do jogo entre Argentina e França

A Copa do Mundo Fifa 2022 chega em sua grande final. Argentina, após despachar a Croácia, e França, depois de vencer a zebra Marrocos, disputam o título de melhor seleção do mundo.

Assim como nas outras fases eliminatórias do Mundial do Catar, caso o jogo termine empatado após os 90 minutos, a decisão vai para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos. Se o empate persistir, a vaga será definida em uma disputa de pênaltis.

Caminho da Argentina até à final da Copa do Mundo

Os hermanos começaram a competição com derrota para a Arábia Saudita de virada. O que parecia encaminhar a seleção sul-americana para uma eliminação precoce, fez a equipe ganhar caldo. Com mudanças realizadas pelo técnico Lionel Scaloni, a Argentina venceu México e a Polônia e avançou em primeiro do grupo.

Nas oitavas de final, os argentinos venceram a Austrália por 2 a 1. Já nas quartas, a classificação veio nos pênaltis. O confronto com a Holanda terminou empatado em 2 a 2 e o pênalti batido por Lautaro Martinez e as defesas do goleiro Emiliano Martínez colocaram a equipe na semifinal.

E o último passo para a classificação foi a vitória de 3 a 0 contra a Croácia. Os argentinos aproveitaram as falhas que os croatas não cometeram contra o Brasil e deram show em campo.

Quantas Copas do Mudo tem a Argentina

A Argentina conquistou a competição em duas oportunidades. Na edição de 1978, a Argentina venceu a Holanda por 3 a 1 na final. Em 1986, na Copa do Maradona, os hermanos venceram a Alemanha Ocidental por 3 a 2 na final.

Caminho da França até à final da Copa do Mundo

A França começou sua campanha com goleada sobre a Austrália por 4 a 1. Na segunda rodada, conseguiu garantir a classificação antecipada sobre a Dinamarca. Com a vaga na mão, o técnico Didier Deschamps poupou os titulares contra a Tunísia e perdeu a terceira partida da Copa. A equipe garantiu a primeira posição pelo saldo de gols.

Nas oitavas de final, a França venceu a Polônia por 3 a 1, com show de Kyllian Mbappé. Em um dos grandes confrontos do Mundial, a atual campeã do Mundo venceu a Inglaterra por 2 a 1 nas quartas de final. Na semifinal, a seleção francesa encarou a zebra Marrocos e fez 2 a 0.

Quantas Copas do Mudo tem a França

A seleção francesa conquistou a Copa do Mundo duas vezes. A França venceu o Mundial de 1998, na final contra o Brasil, e a edição de 2018, em uma decisão contra a Croácia.

Quando será a final da Copa do Mundo

A final Copa do Mundo será disputada no dia 18 de dezembro.

Que horas começa à final da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo do Catar será no dia 18 de dezembro, às 12h.

Estádio da final da Copa do Mundo

O estádio Lusail será o palco da grande final da Copa do Mundo. Com capacidade de 80 mil torcedores, a arena é a maior do Mundial do Catar. Com projeto do estúdio Foster + Partners e Populous, a obra traz representações da cultura árabe, como tigelas, vasos, peças de arte e embarcações como parte da decoração. Após a competição, será transformado em centro comunitário.

Final da Copa do Mundo: como assistir o jogo Argentina x França ao vivo

A partida entre Argentina x França, às 12h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Chaveamento da Copa do Mundo

