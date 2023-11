Fortaleza x Botafogo: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Fortaleza e o Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, 23, às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão Série A.

O Fortaleza atravessa um momento desafiador, enfrentando oito partidas consecutivas sem vitórias e uma queda significativa na classificação do Campeonato Brasileiro. A sequência negativa vivida pelo clube cearense aproximou a equipe da zona de rebaixamento, estando apenas cinco pontos à frente do Bahia, primeiro clube na zona de perigo. Isso gerou preocupações que antes pareciam distantes, como o risco iminente de não garantir uma vaga na Copa Sul-Americana na próxima temporada.

Já o Botafogo busca retomar o caminho das vitórias para recuperar a liderança no Brasileirão, especialmente com um jogo atrasado que poderia aproximar a equipe do topo. A distância que outrora era superior a dez pontos agora se traduz em uma desvantagem de apenas dois pontos para o novo líder, Palmeiras. Diante da fase irregular, o Botafogo fez uma mudança no comando técnico, substituindo Lúcio Flávio por Tiago Nunes. A expectativa é que Nunes guie o clube carioca para um período mais estável e vitorioso nesta reta final da temporada.

Atualmente, o Tricolor do Pici ocupa a 12ª posição, somando 43 pontos, enquanto o Botafogo está em 2º lugar, com 60 pontos.

Provável escalação do Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Provável escalação do Botafogo

​Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas (Eduardo) e Tchê Tchê; Júnior Santos, Victor Sá e Diego Costa.

Técnico: Tiago Nunes.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo pelo Brasileirão?

O jogo desta quinta-feira, às 19h, entre Botafogo x Fortaleza terá transmissão ao vivo na Premiere.

Como assistir online o jogo do Botafogo?

Você pode assistir a partida online pela Premiere.

Qual é o próximo jogo do Botafogo?

26/11 - Botafogo x Santos - Brasileirão

29/11 - Botafogo x Coritiba - Brasileirão

Qual é o próximo jogo do Fortaleza?