Botafogo x Grêmio: como ficarão as chances de título de acordo com a partida de hoje

O confronto direto entre Botafogo e Grêmio pode ser decisivo para a parte de cima da tabela do Brasileirão. Se vencer, o clube carioca irá se descolar do vice-líder Palmeiras e aumentará suas chances de título. Por outro lado, se o tricolor gaúcho sair vitorioso, embolará ainda mais a disputa pela taça e ficará em segundo na tabela.

Uma vitória do Botafogo faria com que o clube aumentasse as suas chances de título, que hoje são de 46,8%, depois de uma sequência ruim no campeonato. Segundo os dados da Bola de Cristal do Brasileirão, um triunfo do time treinado por Lúcio Flávio faria com que a probabilidade de levantar a taça no final do ano aumentasse para 64,5%.

Caso a partida termine empatada, as chances de título do Botafogo sofreria apenas uma pequena variação. Segundo os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade do líder cairia de 46,8% para 42,2%. Com isso, Bragantino, com 25% e Palmeiras, com 20,5%, ainda ameaçariam o líder da competição.

Se o Grêmio sair de São Januário com uma vitória, o tricolor praticamente dobraria suas chances de título e saltaria de 8% para 18,1%. Já o Botafogo veria sua probabilidade diminuir ainda mais — de 46,8% para 30,1%. Desta forma, um triunfo da equipe gaúcho faria com que o campeonato fique com quatro candidatos ao título, pelo menos matematicamente.

De acordo com a ferramenta do GLOBO, o Botafogo é o favorito para vencer o confronto de logo mais, com 38,69%, contra 33,39% do Grêmio. As chances de empate são de 27,92%. Mesmo com um certo favoritismo para o mandante, a partida é bastante equilibrada e os números estão relativamente próximos.

Escalação do Botafogo contra o Grêmio hoje

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Diego Costa

Escalação do Grêmio contra o Botafogo hoje

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro (Fábio), Villasanti, Carballo, Cristaldo e Reinaldo; JP Galvão e Luis Suárez

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Botafogo x Grêmio hoje pelo Brasileirão Série A

O jogo desta quinta-feira, às 20h, entre Botafogo e Grêmio terá transmissão exclusiva no SporTV e Premiere.

Como assistir o jogo Botafogo x Grêmio online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Qual o próximo jogo do Botafogo ?

12/11 - Bragantino x Botafogo - Brasileirão Série A

Qual o próximo jogo do Grêmio ?