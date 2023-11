Empate entre Cruzeiro e Vasco eleva chances de queda dos dois clubes; veja projeções

O movimentado empate em 2 a 2 entre Cruzeiro e Vasco, nesta quarta-feira, no Mineirão, elevou bem ligeiramente as chances das duas equipes caírem para a Série B. Ambos os times chegaram aos 41 pontos, mas o cruz-maltino, que segue à frente pelo número de vitórias, viu as chances de rebaixamento crescerem em 0,1 ponto percentual, para 13,8%.

As duas equipes chegaram aos 41 pontos, a três pontos do Bahia, primeiro na zona de rebaixamento. O cruz-maltino é 15º, uma posição à frente dos mineiros pelo número de vitórias.

O Cruzeiro, primeiro fora do Z4, viu suas chances crescerem um pouco mais em relação ao fim da rodada passada, de 13,9% para 14,4%.

Vale lembrar que o jogo desta terça foi um confronto adiado da 33ª rodada. Era uma oportunidade das duas equipes de abrirem distância dos demais rivais na luta contra a queda.

Agora, o Vasco volta a campo a campo no sábado, quando visita o Athletico na Ligga Arena. Já o Cruzeiro enfrenta o Goiás, na Serrinha, na segunda-feira.

Veja as chances dos times que lutam pela permanência, em cálculos do Departamento de Matemática e Estatística da UFMG:

América-MG: 100%

Coritiba: 99,99%

Goiás: 94,6%

Bahia: 66,8%

Cruzeiro: 14,4%

Vasco: 13,8%

Santos: 4,8%

Internacional: 3,1%

Fortaleza: 1,4%

Corinthians: 1,1%