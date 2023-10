Fortaleza derrota Corinthians e está na final da Copa Sul-Americana

O Fortaleza fez história, na noite desta terça-feira, 3, no estádio do Castelão, pois derrotou o Corinthians por 2 a 0 na partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana para se garantir na decisão da competição continental pela primeira vez. Agora o Leão do Pici aguarda o segundo confronto entre LDU (Equador) e Defensa y Justicia (Argentina) para conhecer seu adversário na decisão. Os equatorianos triunfaram na ida por 3 a 0.

⚽🦁 É O LAION na final! O @FortalezaEC bateu o @Corinthians por 2-0 e garantiu classificação para a decisão da CONMEBOL #Sudamericana! 🔜 O #Fortaleza vai para Punta del Este em busca da #GrandeConquista! pic.twitter.com/lUL1EuOVZp — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) October 4, 2023

Como foi o jogo?

Após igualdade por 1 a 1 na ida, na última semana em Itaquera, bastava ao Fortaleza vencer pelo placar simples para ficar com a vaga na decisão. Mas contando com o apoio de sua torcida, que promoveu uma belíssima festa, a equipe comandada pelo técnico argentino Juan Vojvoda fez mais, dominou as ações e conseguiu uma vitória mais elástica.

Depois de um primeiro tempo no qual só não abriu o placar por causa da boa atuação do goleiro Cássio, o Leão marcou o primeiro logo aos 3 minutos da etapa final. Após aproveitar confusão na área, Yago Pikachu se livrou da marcação de dois adversários e ficou livre para mandar para o fundo do gol.

E o Fortaleza precisou de apenas mais seis minutos para voltar a marcar e confirmar a sua classificação para a grande decisão da Copa Sul-Americana. Após cruzamento de Bruno Pacheco, Tinga marcou de cabeça.

Agora o Leão espera a definição da outra semifinal para saber quem será o seu adversário na final da competição, que será no dia 28 de outubro no Campus de Maldonado (Uruguai).