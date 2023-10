Botafogo promove festas infantis dentro do gramado e movimenta Nilton Santos em dias sem jogos

Líder isolado da Série A do Brasileirão, o Botafogo descobriu uma maneira de fazer com que o torcedor interaja com o clube mesmo em dias sem partidas do clube. No jogo contra o Goiás, na última segunda-feira, 2, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe carioca estreou oficialmente mais um novo camarote no Estádio Nilton Santos, o Star Arena Kids. A ideia surgiu em parceria com a empresa de festas e eventos infantis Companhia do Tomate.

Durante os jogos, o estádio vai contar com um camarote infantil especializado, com capacidade para até 204 pessoas, além de comida e bebida sem álcool à vontade. As atividades começam 2 horas antes da partida e terminam logo após o apito final. Os aniversariantes também terão a surpresa do mascote Biriba, que traz o bolo de aniversário, e podem entrar com os ídolos do Fogão em campo.

Já fora dos horários de compromisso do Botafogo, aniversariantes poderão alugar o espaço para fazer aniversários e celebrações, que conta com bufê completo, brinquedos, recreação e a possibilidade de disputar minicampeonatos no gramado do Nilton Santos.

Experiência para o torcedor

Para Alessandro Tomazelli, CEO da Companhia do Tomate, a ideia é trabalhar com clubes para entregar uma experiência agradável aos torcedores. "Além de gerar novas formas de receitas para os times , nossa ideia é que o torcedor consiga ir ao estádio e leve os filhos para usufruir do camarote, por isso temos tantas atividades. É um espaço para toda a família”.

O executivo acredita que esse é um mercado com potencial de crescimento no Brasil. “O torcedor quer viver experiências únicas nas arenas do clube de coração, não só pelas comemorações, mas também pela chance de jogar nos gramados. A Arena Kids, na Neo Química Arena, as festas no Allianz Parque e no Canindé são operações inéditas no país. Queremos aumentar nesse mercado cada vez mais. É bom para todo mundo, para a criança, para os pais e para o clube”.