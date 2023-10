Super App Inter é o novo patrocinador e banco oficial do Fortaleza 

O Fortaleza e o Inter Super App , que oferece produtos e serviços financeiros e de e-commerce, anunciaram na última segunda-feira, 2, uma parceria que promete muitos benefícios para a torcida do Leão.

Com o acordo entre as duas instituições, o Inter passa a ser o banco oficial do Fortaleza e também estreia como um dos patrocinadores do clube, com sua logomarca estampada na camisa tricolor. A logo já estará no uniforme do Fortaleza a partir do jogo da noite desta terça-feira contra o Corinthians, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

A parceria prevê também a criação de uma página exclusiva para abertura de conta para os torcedores do Leão do Pici. Quanto mais os torcedores abrirem e movimentarem suas contas, além de usarem o ecossistema do Inter com muito cashback e benefícios em seguros, crédito, investimentos, conta em dólar, shopping e viagens, mais o Fortaleza ganha.

O primeiro produto exclusivo que será criado, previsto para estrear no início do ano que vem, é o cartão co-branded com as cores do Fortaleza. Além disso, a gestão bancária do clube será feita com os produtos e serviços do Inter, como a conta PJ, folha de pagamento, câmbio, seguros, investimentos, entre outras possibilidades financeiras.

Outra entrega prevista é o uso do cartão de débito e crédito co-branded para acesso dos sócio-torcedores do Fortaleza à Arena Castelão, estádio da capital cearense onde o clube manda suas partidas. A parceria inclui ainda o desenvolvimento de novidades na compra de alimentos e bebidas na arena direto pelo Super App do Inter, simplificando a vida de quem é apaixonado pelo Leão do Pici.

“Estamos muito animados em anunciar nossa primeira parceria com o futebol do Nordeste. O Fortaleza é uma grande potência com uma torcida muito apaixonada, que certamente terá uma experiência incrível com o nosso Super App. Queremos levar muita tecnologia, inovação e novidades que vão facilitar a vida dos torcedores, além de ampliar o alcance da nossa marca em uma região tão importante para o Brasil”, afirma o Head de Esportes do Inter, Adalberto Marques.

“O Inter, com seu Super App, cheio de funcionalidades, serviços e principalmente, benefícios, vem somar muito na parceria com o Fortaleza trazendo mais simplicidade para a vida do nosso torcedor, com muita tecnologia. Um parceiro estratégico que vai muito além do patrocínio de mídia em nossa camisa. Com ideais de empresa semelhantes ao de nosso time, sempre em busca do melhor para o nosso torcedor”, celebra Rafael Ximenes, Diretor de Comercial do clube cearense.

Expansão da Inter no futebol

Um dos objetivos do Inter é expandir sua atuação no futebol do Brasil e dos Estados Unidos, com um modelo de parcerias que atenda à demanda dos clubes e também crie experiências personalizadas para os torcedores. A companhia já é parceira e patrocinadora do Athletico-PR no Brasil e também patrocina a Arena MRV, estádio oficial do Atlético-MG. Recentemente, a Inter&Co, que faz parte do Grupo Inter nos Estados Unidos, fechou um acordo com o Orlando City e com o Orlando Pride, respectivamente times das ligas americanas masculina e feminina de futebol para ser a instituição financeira oficial dos dois clubes.

"Não é de hoje que o Banco Inter e outras instituições financeiras têm explorado junto ao mercado esportivo as oportunidades de conexão com os torcedores que já consomem e utilizam produtos e serviços dos Clubes de Futebol, podem obter mais vantagens na junção desses dois universos. Ofertas de crédito, produtos financeiros, descontos e um oceano de oportunidades para que todos possam ganhar com isso. Palmeiras criou o primeiro produto financeiro 100% integrado ao seu ecossistema e com grandes vantagens aos seus fãs, ao mesmo passo que as iniciativas de BMG com Atlético Mineiro, Vasco, Corinthians e Ceará, atuam numa parceria longa e vitoriosa, além do BRB no Flamengo com o volume de contas abertas bastante significativo. Caminho sem volta e que deve avançar e muito nos próximos anos", acrescenta Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

"O mercado financeiro historicamente sempre foi um dos principais segmentos que investem em patrocínios no futebol. Com o surgimento dos bancos digitais, nós tivemos uma onda interessante de novos players no mercado investindo. Alguns deixaram essa estratégia, outros estiveram por um período ausente e retornaram com força, que é o caso do Banco Inter", analisa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.