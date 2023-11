Fórmula 1 e SP anunciam acordo para o Autódromo de Interlagos receber grande prêmio até 2030

A Fórmula 1 e a prefeitura de São Paulo anunciaram nesta sexta-feira a extensão do contrato para que o Autódromo de Interlagos receba o Grande Prêmio da categoria até 2030. A prorrogação do vínculo estava prevista no acordo até então em vigência, assinado pelo ex-prefeito Bruno Covas (PSDB) em 2019), que tinha validade até 2025.

A prefeitura de São Paulo desembolsará US$ 125 milhões (o equivalente a R$ 627,3 milhões na cotação atual) para manter a cidade no mapa da Fórmula 1 por mais tempo.

"Quando soubemos que outras cidades estavam se candidatando para receber a Fórmula 1, tivemos um diálogo e estendemos nosso contrato. Isso consolida nossa cidade entre as líderes globais em receber grandes eventos, gerando empregos e renda", celebrou o prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

O Autódromo de Interlagos integra a grade de circuitos do calendário oficial da F1 ininterruptamente desde 1990. O GP deste ano, marcado para as 14h de domingo (5), será o de número 51 no Brasil.