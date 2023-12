Fluminense joga quando no Mundial? Veja onde assistir e horário

Nesta segunda-feira, 18, o Fluminense inicia sua caminhada no Mundial de Clubes 2023. O Tricolor carioca enfrenta o Al-Ahly do Egito, campeão africano, que venceu o Al-Itthad na última sexta-feira.

Antes da viagem para disputar o Mundial, o último jogo do Fluminense foi contra o Grêmio, no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão. No entanto, o time foi derrotado por 3 a 2.

A situação do Flu deixa alguns torcedores preocupados. Por outro lado, essa dúvida é praticamente uma tradição na participação dos times brasileiros no Mundial, pois há um histórico de resultados negativos entre eles antes de se despedirem para o torneio.

Em 12 partidas no Brasil, o Fluminense enfrentou sua sexta derrota, com quatro vitórias e apenas dois empates no jogo de despedida diante de suas torcidas.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense hoje pelo Mundial de Clubes

O jogo desta segunda-feira, às 15h, entre Fluminense x Al-Ahly terá transmissão ao vivo na TV Globo, Globoplay/Ge e Cazé TV

