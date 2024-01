Flamengo x Náutico: onde assistir, horários e escalações pela Copinha

O Flamengo x Náutico se enfrentam neste sábado, 13, às 21h30, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco. A partida é válida pela 2º fase da Copa São Paulo de Futebol Junior.

Após superar São José-RS, Audax-SP e São Bento na fase de grupos, o Flamengo agora concentra suas atenções na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Os Garotos do Ninho exibiram notável força e personalidade na etapa inicial do torneio, conquistando três vitórias consecutivas e assegurando a liderança do Grupo 19. Apesar desse desempenho promissor, a equipe rubro-negra enfrentará desafios, entrando em campo desfalcada e com alguma falta de entrosamento.

Isso se deve à necessidade de Mario Jorge e outros 12 jogadores rubro-negros deixarem a Copinha mais cedo para retornar ao Rio de Janeiro e participar do Campeonato Carioca. Nomes como Lorran, Werton e Petterson serão ausências na partida deste sábado, 13. Para conduzir os Garotos do Ninho na fase decisiva da Copinha, Raphael Bahia, auxiliar do clube, assume o comando da equipe.

Provável escalação do Flamengo

Dyogo Alves; Felipe Brian, Delgado, Iago e Zé Welinton; Rayan Lucas, Caio Vinicius, Pedro Estevam e Walace; Vitor Silva, Petterson

Técnico: Mário Jorge.

Provável escalação do Náutico

​Léo; Hiago, Gledson, Luan e Matheus Albino; Tiago Puridade, Samuel, Clebson e Luciano Bico; Vinicius e Thalissinho.

Técnico: Sérgio China.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo pela Copinha?

O jogo deste sábado, às 21h30, entre Flamengo x Náutico terá transmissão ao vivo no Sportv e Globoplay.

Como assistir online o jogo do Flamengo?

Você pode assistir a partida online no Globoplay.