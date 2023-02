Flamengo tem amplo favoritismo nas casas de apostas para final da Recopa Sul-Americana

Mesmo com a derrota no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana para o Independiente Del Valle, por 1 a 0, no Equador, o Flamengo segue como amplo favorito nas casas de apostas para o segundo e decisivo confronto desta terça-feira, 28, no Maracanã, a partir das 21h30, que vale a taça da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Independiente Del Valle hoje, terça-feira, 28; veja horário

Na Casa de Apostas, para cada R$ 1 real apostado no Flamengo, a plataforma devolve R$ 1.26. Em caso de empate, R$ 5.90, e em vitória do Del Valle, R$ 10.35.

No Galera.bet, a odd para vitória do Flamengo é de R$ 1.31, empate de R$ 5.60, e vitória do Del Valle de R$ 9.70.

Já no Esportes da Sorte, a vitória do time carioca paga odd de R$ 1.29, empate de R$ 6.13 e vitória do Del Valle de R$ 10.77.

Vale lembrar que a cotação de cada seleção é alterada a cada semana, estando sujeitas a mudanças a qualquer momento com o andamento das competições. Segundo a Odds & Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas e integridade, o cálculo dos valores de cada aposta (chamados de "odds") são complexos e detalhados.

Para chegar até os números finais — que se adaptam em tempo real ao que acontece durante os eventos —, além de uma grande base de dados, a empresa também afirma utilizar softwares modernos, uso de tecnologia de ponta, inteligência artificial e machine learning, aliando ao conhecimento de profissionais para fornecer dados de probabilidade e estatística em tempo real.