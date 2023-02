The Best: camisas da seleção do mundo vão a leilão por vítimas de terremoto em Turquia e Síria

Os 22 jogadores e jogadoras eleitos para as seleções do mundo da Fifpro (sindicato dos atletas) estão envolvidos em uma bonita campanha de arrecadação de fundos para as vítimas dos terremotos na Turquia e na Síria, tragédia que já deixou mais de de 50 mil pessoas mortas. As camisas dos atletas foram a leilão, com lucro destinado a auxiliar na construção de casas para os desabrigados.

Os atletas eleitos para as seleções masculina e feminina, anunciadas na cerimônia de premiação The Best, da Fifa, nesta segunda-feira, doaram duas camisas autografadas cada um. As 44 peças têm um patch especial em apoio a Turquia e Síria. Metade delas está emoldurada.

O leilão, na plataforma MatchWornShirt, fica aberto até o próximo dia 12, às 11h. Torcedores do mundo inteiro podem dar lances. Clique aqui para acessá-lo.

Os valores arrecadados serão destinados à Omuz Omuza, campanha parceira da Federação Turca de Futebol que tem como objetivo construir casas para aqueles que perderam seus lares devido ao terremoto. Nos próximos dias, também será definida uma instituição síria como destino de parte da verba.

Confira como ficaram as seleções do mundo da Fifpro:

Feminina: Endler; Lucy Bronze, María León, Renard e Leah Williamson; Oberdorf, Keira Walsh e Putellas; Sam Kerr, Beth Mead e Alex Morgan.

Masculina: Courtois; Hakimi, van Dijk e João Cancelo; Casemiro, Modric e De Bruyne; Messi, Mbappé, Benzema e Haaland.