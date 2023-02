Onde assistir ao vivo o jogo Flamengo x Independiente Del Valle hoje, terça-feira, 28; veja horário

Flamengo e Independiente Del Valle se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 21h30, no Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é válida pela final da Recopa Sul-americana.

Após perder a primeira partida no Equador, o Flamengo só terá chances de título, em caso de vitória por pelo menos um gol de diferença. Caso vença por dois gols, conquista no tempo normal, porem por apenas um, a partida será decidida nos pênaltis.

O técnico Vitor Pereira não usou os titulares na vitória diante do Botafogo e agora virá com força máxima para o confronto. Gerson e Pedro, que eram dúvidas por conta de desconfortos musculares, devem ir para a partida. O zagueiro Léo Pereira ainda continua fora por lesão na coxa.

Do outro lado o Independiente Del Valle, campeão da Sul-americana, entra em campo por dois resultados. A equipe vence a competição em caso de empate, ou vitória no tempo normal. O técnico Martín Anselmi não tem desfalques e deve ir a campo com o zagueiro Mateo Carabajal, autor do gol no jogo de ida.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Independiente Del Valle hoje



O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Flamengo x Independiente del Valle terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Onde assistir o jogo do Flamengo x Independiente Del Valle online hoje?

