GP da Austrália F1 2024: veja horários e onde assistir ao vivo

Neste fim de semana, o Grande Prêmio de Fórmula 1 chega à terceira etapa da temporada com o GP da Austrália. A competição ocorre no Circuito Albert Park, em Melbourne.

Neste ano, o piloto holandês Max Verstappen iniciou sua participação na disputa com um domínio ainda mais evidente em comparação ao ano anterior, garantindo duas vitórias no Bahrein e na Arábia Saudita.

O piloto holandês mantém-se como o favorito para a corrida deste domingo, 24, apesar da equipe da Ferrari demonstrar ser uma rival a altura. O momento também marca o retorno de Carlos Sainz, após ter se recuperado da cirurgia de apendicite que o impediu de correr na Arábia Saudita, informou a equipe italiana. O piloto espanhol foi o terceiro na primeira etapa do Mundial de F1, o GP do Bahrein, atrás das Red Bull do holandês Max Verstappen e do mexicano Sergio Pérez.

Horários dos treinos, classificação e corrida do GP da Austrália de F1 2024

Diferentemente dos treinos, transmitidos somente nos canais por assinatura (seja BandSports ou F1 TV, serviço de streaming que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo), a classificação e a corrida serão transmitidos pela TV aberta, na Band.

Treino livre 1 - Quinta-feira, 21, às 22h30; Onde assistir: Bandsports, site da Band e Bandplay.

Treino livre 2 - Sexta-feira, 22, às 02h; Onde assistir: Bandsports, site da Band e Bandplay.

Treino livre 3 - Sexta-feira, 22, às 22h30; Onde assistir: Bandsports, site da Band e Bandplay.

Classificação Sprint - Sábado, 23, às 02h; Onde assistir: Bandsports, site da Band e Bandplay.

Corrida - Domingo, 24, às 02h; Onde assistir: Band e F1 TV.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR: Max Verstappen e Sergio Pérez

Como assistir GP da Austrália de F1 2024 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

